Jechała sama nocą, na tylnej kanapie zauważyła intruza. "Zaczęła jechać tak chaotycznie, że wypadł"

W amerykańskim stanie Massachusetts mężczyzna miał włamać się do samochodu nieznajomej kobiety i schować na tylnej kanapie, ukrywając się pod płaszczem. Gdy kierująca zauważyła intruza, wystraszona zaczęła jechać tak chaotycznie, że ten wypadł przez niedomknięte drzwi auta - informuje policja. Mężczyzna został odnaleziony i usłyszał już zarzuty.

Do zdarzenia doszło w nocy z 16 na 17 lipca w mieście Yarmouth na półwyspie Cape Cod. Jak wyjaśnia "New York Post", powołując się na oświadczenie lokalnej policji, ok. godz. 1 patrolujący drogę stanową funkcjonariusz zauważył stojący na poboczu samochód. Policjant, myśląc że pojazd się zepsuł, podszedł bliżej i zauważył "wystraszoną i zdenerwowaną" kobietę próbującą zadzwonić pod numer alarmowy.