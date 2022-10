Ukradli otwarte maserati i ruszyli w szaleńczą jazdę. Nie żyje nastolatek, dwóch walczy o życie

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę w mieście St. Petersburg na Florydzie. Trzej nastolatkowie, zidentyfikowani przez policję jako 15-letni Keondrick Lang, 16-letni Malachi Daniels i 15-letni Mario Bonilla, ok. 3:20 nad ranem mieli wejść do zaparkowanego na ulicy srebrnego Maserati z 2016 roku. Pojazd nie był zamknięty, a w jego środku pozostawione zostały kluczyki do samochodu.