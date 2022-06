"Powiedział nauczycielce 'dobranoc' i strzelił jej w głowę". Uczennica z Uvalde z przesłaniem do kongresmenów

"Powiedział nauczycielce 'dobranoc' i strzelił jej w głowę"

- Później strzelał do niektórych kolegów z klasy i w tablicę. Zastrzelił przyjaciółkę, która była obok mnie - powiedziała Cerrillo. Dodała, że kiedy morderca przeszedł do sąsiedniej klasy, wysmarowała się krwią przyjaciółki, by udawać martwą. Wzięła też telefon nauczycielki, by wezwać policję, która wkroczyła dopiero po niemal godzinie.