Atak w szkole podstawowej w Uvalde. Przedstawiciel władz o "katastrofalnej" decyzji służb

Według szefa Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Teksasu Steve'a McCraw'a, gdy napastnik był zamknięty w szkole, komendant policji ocenił, że nie jest to już "aktywna strzelanina". Funkcjonariusze potraktowali to jako sytuację, w której zabarykadował się podejrzany osobnik, przez co nie wdarli się natychmiast do klasy. - To była zła decyzja. I kropka. Nie ma na to żadnego usprawiedliwienia - powiedział McCraw.