Atak w szkole podstawowej w Uvalde. Joe Biden z żoną Jill spotkali się z rodzinami ofiar

Prezydent i pierwsza dama wylądowali na lotnisku w San Antonio o godzinie 10.10 lokalnego czasu (godzina 17.10 czasu polskiego). Do Uvalde dotarli śmigłowcem Marine One. Tak nazywany jest każdy helikopter Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych przewożący prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Prezydent USA Joe Biden i pierwsza dama Jill Biden przybyli do Uvalde w Teksasie

Nie ustalono motywów zbrodni

We wtorkowym ataku w Uvalde zginęło 19 uczniów i dwie nauczycielki. Dotychczas nie ustalono motywów zbrodni 18-letniego napastnika. Jest to przedmiotem śledztwa, a w mediach wciąż pojawiają się niepełne i nieraz sprzeczne ze sobą szczegóły tragedii.

"Teksański Departament Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że między wejściem zabójcy do szkoły a odblokowaniem przez agentów amerykańskiej straży granicznej drzwi do klasy, w której się zabarykadował, minęło ponad półtorej godziny. Około 20 funkcjonariuszy stało na korytarzu przez 45 minut przed salą lekcyjną, zanim otworzyli do niej drzwi kluczem generalnym" - podało w niedzielę CBS News.