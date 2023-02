Zamachowiec z Buffalo musiał uciekać z sali sądowej. "Chcę cię udusić. Jesteś małym śmieciem"

Payton Gendron skazany

W trakcie rozprawy Gendron przeprosił ofiary i ich rodziny, zapewnił też, że żałuje "wszystkich decyzji i działań podjętych 14 maja" 2022 roku. - Zrobiłem tego dnia okropną rzecz. Postrzeliłem i zabiłem ludzi tylko dlatego, że byli ciemnoskórzy. Patrząc wstecz, nie wiem, jak mogłem to zrobić. Wierzyłem w to, co przeczytałem w Internecie i działałem motywowany nienawiścią. Wiem, że nie cofnę czasu, choć chciałbym to zrobić. Nie chcę, by ktokolwiek motywował się mną i moimi czynami - powiedział 19-latek, który przed sądem przyznał się do wszystkich stawianych mu zarzutów, m.in. terroryzmu i dziesięciu przypadków morderstwa.