Martin Greenfield nie żyje. Kim był?

Jak opisuje "New York Times", pewnego dnia przypadkowo rozdarł kołnierzyk koszuli jednego z esesmanów, za co został przez niego pobity. Wtedy inny współwięzień pokazał mu, jak to zszyć. Naprawioną koszulę postanowił jednak zachować dla siebie. Według gazety "zmieniła ona jego życie". Dzięki koszuli inni więźniowie myśleli, że Greenfield cieszy się specjalnymi przywilejami, a strażnicy pozwalali mu spacerować po terenie obozu i sądzili, że jest uprawniony do pobierania dodatkowych porcji jedzenia. Po pewnym czasie podarł kolejną koszulę strażnika, tym razem celowo. "Tworzył tajną garderobę, która pomogła mu przetrwać Holokaust" - opisuje "NYT".