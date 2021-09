USA. Marsz poparcia dla osób, które atakowały Kapitol. Pojawiły się groźby, amerykański wywiad ostrzega przed zagrożeniami

Wywiad USA opublikował raport, w którym ostrzega przed zagrożeniami podczas planowanego na sobotę marszu poparcia dla osób, które zaatakowały w styczniu tego roku Kapitol. Mowa w nim między innymi o groźbach ataków na polityków, kościoły i instytucje. Policja Kapitolu zwróciła się do służb o wsparcie i zaapelowała do kongresmenów, by w sobotę trzymali się z daleka od budynków parlamentu. Wokół siedziby Kongresu mają pojawić się żołnierze Gwardii Narodowej Waszyngtonu.

Setka strażników wokół Kapitolu

Policja zaapelowała do kongresmenów, by w sobotę trzymali się z daleka od budynków parlamentu.

"Alternatywna historia" szturmu na Kapitol

Demonstrację w Waszyngtonie organizuje były członek sztabu wyborczego Donalda Trumpa Matt Braynard. Marsz nazwano "Justice for J6" (Justice for January 6, czyli sprawiedliwość za 6 stycznia). Associated Press podaje, że Braynard, który po wyborach w 2020 roku dołączył do ugrupowania zwolenników Trumpa "Look Ahead America", stara się przedstawić "alternatywną historię" szturmu na Kapitol, a jego uczestników, którzy zostali aresztowani, nazywa "więźniami politycznymi".