"Głosujmy tak, jakby zależało od tego nasze życie". Syn Martina Luthera Kinga zabrał głos

Tysiące ludzi zebrało się w piątek w Waszyngtonie, by w 57. rocznicę słynnego przemówienia Martina Luthera Kinga "Mam marzenie" ("I have a dream) wziąć udział w marszu przeciw rasizmowi i brutalności policji.

"Na karku naszej demokracji jest kolano"

Apelował o głosowanie w nadchodzących listopadowych wyborach prezydenckich, krytykował prezydenta Donalda Trumpa, nazywając go "okupantem Białego Domu". - Głosujmy tak, jakby zależało od tego nasze życie, nasze wolności - wzywał, zwracając się do co najmniej kilkunastu tysięcy osób zgromadzonych w pobliżu stawu przy mauzoleum upamiętniającym 16. prezydenta USA.

Marsz w rocznicę słynnego przemówienia

W mowie, którą w 1963 roku Martin Luther King wygłosił na koniec "Marszu na Waszyngton" z udziałem nawet 250 tysięcy osób, powtarzał on "I have a dream". Zdanie to i całe wystąpienie weszły do klasyki amerykańskiego oratorstwa.