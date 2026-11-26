Szef NATO Mark Rutte spotkał się z Donaldem Trumpem. Głównym tematem rozmowy była Rosja
Spotkanie Trump-Rutte odbyło się w posiadłości prezydenta USA Mar-a-Lago na Florydzie. Trump spędza tam świąteczną przerwę z okazji Święta Dziękczynienia. Rozmowy toczyły się za zamkniętymi drzwiami.
Jak oświadczyli przywódcy we wspólnym komunikacie przekazanym przez Biały Dom, spotkanie było "wspaniałe". Głównymi tematami rozmów była wojna w Ukrainie i konflikt z Iranem.
"Omówiliśmy, jak ważne jest, aby Rosja unikała wszelkich działań, które umyślnie lub nieumyślnie rozszerzają wojnę, oraz jak ważne jest jak najszybsze pokojowe rozwiązanie konfliktu" - napisali przywódcy. Innymi tematami były "wspólne osiągnięcia" ze szczytów w Hadze i Ankarze, a także zwiększanie inwestycji w obronność i przemysł zbrojeniowy w całym NATO.
Spotkanie w cieniu rosyjskich nalotów
Do rozmów doszło po dwukrotnym w ostatnich dniach naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję. Jak dotąd Waszyngton nie odniósł się do sprawy. Pierwszy incydent miał miejsce dzień po tym, jak Trump odbył trójstronne rozmowy z Władimirem Putinem i Xi Jinpingiem. Do historycznego spotkania doszło na marginesie szczytu APEC w Chinach.
W ubiegłą sobotę Rutte przybył z kolei do Warszawy. W rozmowie z TVN24 mówił między innymi, dlaczego nie przeszkadza mu nazwanie przez Trumpa Władimira Putina "swoim przyjacielem".