Marjorie Taylor Greene do niedawna była jedną z najwierniejszych sojuszniczek Donalda Trumpa i prominentną postacią ruchu MAGA (Make America Great Again - ang.). W ostatnich miesiącach członkini Izby Reprezentantów niejednokrotnie pokusiła się jednak o krytykę administracji amerykańskiego prezydenta.

W poniedziałek, przed planowanym spotkaniem Trumpa z tymczasowym prezydentem Syrii Ahmedem al-Szarą, napisała na X, że jest on "byłym terrorystą Al-Kaidy", ściganym przez amerykańskie władze. "Modlę się o zakończenie prześladowań nie tylko w Syrii, ale na całym świecie" - napisała. "Ale bardzo bym chciała widzieć ciągłe spotkania w Białym Domu dotyczące polityki wewnętrznej, a nie polityki zagranicznej i zagranicznych przywódców" - oceniła.

Trump o Greene: myślę, że się zagubiła

W poniedziałek w Gabinecie Owalnym Trump został zapytany przez dziennikarzy o ostatnie wypowiedzi kongresmenki. - Nie wiem, co się stało Marjorie. Miła kobieta, ale nie wiem co się jej stało. Myślę, że się zagubiła - powiedział. Dodał, że postrzega swoją prezydenturę jako "sytuację światową, a nie lokalną". - Gdybyśmy mieli złego prezydenta, moglibyśmy mieć świat pogrążony w chaosie, gdzie wojny bardzo łatwo docierają do naszych wybrzeży - podkreślił. Według niego Greene "sprzyja drugiej stronie" i jest "zaskoczony jej postawą".

Reuters zauważa, że coraz głośniej wypowiadana krytyka ze strony Greene wobec działań obecnej administracji jest warta uwagi, ponieważ większość republikanów pozostaje głęboko lojalna wobec prezydenta USA. W lipcu Greene była pierwszą republikańską kongresmenką, która nazwała wojnę w Strefie Gazy ludobójstwem, co "New York Times" określił wówczas "ostrym zerwaniem ze swoją partią", w której zdecydowana większość wyraża bezwarunkowe poparcie dla Izraela. W czerwcu Greene krytycznie oceniła atak USA na Iran. - Obiecywaliśmy, że nie będzie więcej zagranicznych wojen, nie będzie więcej zmian reżimów - mówiła. Na X pisała zaś, że "ma dość finansowania zagranicznej pomocy i zagranicznych krajów oraz wszystkiego, co zagraniczne".

Ostatnio skrytykowała nakładanie ceł przez Trumpa i oceniła, że amerykańskie przedsiębiorstwa mają trudności z dostosowywaniem się do nich. Nie zgadzała się z twierdzeniem amerykańskiego prezydenta, że inflacja jest pod kontrolą, w dodatku twierdziła, że administracja USA powinna ujawnić wszelkie dokumenty dotyczące przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina, w sprawie którą sam Trump nazywa "mistyfikacją" rozpowszechnianą przez demokratów - przypomina Reuters.

Greene utrzymuje jednak, że nadal popiera Trumpa. Pytana o jego wypowiedź na swój temat, odpowiedziała w oświadczeniu: "Nie zgubiłam się. Jestem w stu procentach za Ameryką na pierwszym miejscu i tylko za nią".