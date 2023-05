Mariusz Błaszczak: Polska nigdy nie ustanie w wysiłkach, by wspierać niepodległość Ukrainy

Ukraina walczy o swoje istnienie, suwerenność i wolność. Polska nigdy nie ustanie w wysiłkach, by zrealizować ten cel - powiedział wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas obchodów Dnia Konstytucji w rezydencji ambasadora RP w Waszyngtonie. W piątek spotka się z szefem Pentagonu Lloydem Austinem. - Będziemy rozmawiać o współpracy polsko-amerykańskiej. Bardzo doceniam to, co osiągnęliśmy wspólnie dotychczas - zapowiadał szef MON.

Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych. W czwartek wziął udział w obchodach Dnia Konstytucji w rezydencji ambasadora RP w Waszyngtonie.

- Tę rocznicę nie zawsze było łatwo świętować. Podczas rosyjskiej i niemieckiej okupacji, było to nielegalne, a niektórzy nasi obywatele ryzykowali życie, demonstrując swoje przywiązanie do polskości (...) Dziś to Ukraina walczy o swoje istnienie, suwerenność i wolność. Polska nigdy nie ustanie w wysiłkach, by zrealizować ten cel - powiedział wicepremier. Dodał, że wartości wolności i demokracji są nierozerwalnie związane z polskim dziedzictwem i podstawą uczestnictwa w NATO i UE.

Ukraińska ambasador: Polska jest naszym sojusznikiem numer jeden

Sprawa wojny w Ukrainie dominowała w przemówieniach gości. Zastępca asystenta sekretarza stanu Doug Jones stwierdził, że postawa Polski wobec wojny jest "świetlistym przykładem" dla całego kontynentu i pokazała jej wiodącą rolę. Na rolę Polski jako jednego z liderów w zapewnieniu bezpieczeństwa i obronie demokracji w Europie wskazywał też najwyższy rangą dowódca Gwardii Narodowej gen. Daniel Hokanson.

O wdzięczności Polsce mówiła również ambasador Ukrainy w Waszyngtonie Oksana Markarowa.

- Polska jest naszym sojusznikiem numer jeden i była z nami od pierwszego dnia, nie tylko wspierając nas, ale otwierając swoje granice i swoje domy dla Ukraińców uciekających przed wojną - powiedziała dziennikarzom. Pytana o przyszłość wsparcia USA i Zachodu dla Ukrainy, stwierdziła, że jest pewna, iż pomoc będzie kontynuowana - zgodnie ze słowami prezydenta Bidena - "tak długo, jak trzeba".

Wicepremier w USA spotka się z Austinem

Wicepremier Błaszczak w piątek spotka się z szefem Pentagonu Lloydem Austinem i podpisze umowę dotyczącą zamówień obronnych.

- Będziemy rozmawiać o współpracy polsko-amerykańskiej. Bardzo doceniam to, co osiągnęliśmy wspólnie dotychczas, a więc to, że jeszcze w tym roku trafia do nas czołgi Abrams - mówił w czwartek Błaszczak dziennikarzom. - To jest niewątpliwie rezultat naszych rozmów, negocjacji. Rozmawiać będziemy również na temat kolejnej transakcji, dotyczącej systemu HIMARS - dodał.

Jak podkreślał, "chodzi o to, żeby polskie siły zbrojne były dobrze wyposażone w nowoczesny sprzęt, tak, żeby odstraszyć agresora". - Żeby zbudować silne wojsko polskie, które nie tylko jest biorcą bezpieczeństwa, ale też dawcą. Jesteśmy aktywni na wschodniej flance NATO. Bardzo poważnie podchodzimy do naszych zobowiązań sojuszniczych - dodał Błaszczak.

