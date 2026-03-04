Amerykańskie uderzenia na cele wojskowe w Iranie Źródło: TVN24, CENTCOM

Podczas konferencji prasowej przed zamkniętym spotkaniem z całym składem Senatu, sekretarz stanu Marco Rubio próbował wytłumaczyć swoją poniedziałkową wypowiedź sugerującą, że Izrael swoimi planami wymusił decyzję USA w sprawie ataku na Iran.

Rubio oskarżył media o złą interpretację swojej wypowiedzi. - Pytanie brzmiało: "Czy weszliśmy ze względu na Izrael?". Ja powiedziałem, że nie. Powiedziałem wam, że to i tak musiało się zdarzyć. Prezydent podjął decyzję, że Iran nie będzie mógł kryć się z programem rakiet balistycznych - powiedział Rubio. - Prezydent zdecydował, że nie oberwiemy pierwsi - dodał.

Rubio zmienia zdanie

- Kiedy prezydent podjął decyzję, że negocjacje nie przyniosą rezultatu, że będą nas wykorzystywać w negocjacjach i że to groźba nie do utrzymania, podjęto decyzję o ataku. Właśnie to powiedziałem wczoraj i musicie to puścić - przekazał Rubio dziennikarzom.

Rubio podczas swojego poniedziałkowego wystąpienia przed dziennikarzami nie wspominał o wrażeniu, że ​​negocjacje nuklearne między USA a Iranem zakończyły się fiaskiem - podkreśliła stacja CNN.

Sekretarz stanu Marco Rubio Źródło: WILL OLIVER/PAP/EPA

Zamiast tego stwierdził, że "ostatecznie ta operacja musiała się odbyć". Jako powód ataków wskazał jednak również wiedzę USA o zbliżających się działaniach Izraela, co stwarzało wrażenie, że USA zostały wciągnięte w ataki przez Izrael - dodała.

Poniedziałkowa wypowiedź Rubio wywołała kontrowersje w USA. Tłumaczył, że USA zdecydowały się działać, bo "wiedziały, że nastąpi akcja izraelska" i że doprowadzi ona do ataku na siły amerykańskie. - I wiedzieliśmy, że musimy na nie zareagować prewencyjnie, zanim je rozpoczną - dodał.

W podobny sposób informacje od Rubio ocenił przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson. Powiedział, on, że Izrael był zdeterminowany, by działać, z lub bez amerykańskiego wsparcia i jeśli Tel Awiw zdecydowałby się działać sam, Iran natychmiast odpowiedziałby przeciwko personelowi i mieniu USA.

Tej interpretacji zaprzeczył jednak we wtorek prezydent Donald Trump, który stwierdził, że "jeśli już, to on wymusił działania na Izraelu".

Rubio: rozpętamy piekło tym ludziom

Podczas wtorkowego briefingu Rubio podkreślił, że operacja przeciwko Iranowi przebiega zgodnie lub lepiej niż przewidywano. Zapowiedział też, że największe uderzenia dopiero nadejdą.

- Rozpętamy piekło tym ludziom w ciągu najbliższych kilku godzin i dni. Naprawdę zaczniecie zauważać zmianę w skali i intensywności tych ataków - powiedział.

Sekretarz stanu potwierdził też, że konsulat USA w Dubaju stanął w ogniu po tym, jak irański dron uderzył w przylegający do niego parking i wybuchł. Zaznaczył jednak, że w ataku nikt nie ucierpiał.

Rubio podkreślił, że od początku wojny z regionu wydostać się zdołało 9 tys. Amerykanów. Apelował też do mediów o informowanie o infolinii, na którą zgłaszać się mają Amerykanie, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie.

Opracował Adam Styczek /tok