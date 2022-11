Próbowali sprzedać tajemnicę amerykańskich okrętów w kanapce. Inżynier marynarki USA i jego żona skazani

Były inżynier amerykańskiej marynarki wojennej Jonathan Toebbe wraz z żoną Dianą zostali skazani na odpowiednio 19 i 21 lat więzienia za próbę sprzedaży tajemnicy państwowej. Tajne informacje umieścili najpierw w kanapce z masłem orzechowym, a później w opakowaniu gumy do żucia. Mężczyzna nie wiedział jednak, że tak naprawdę koresponduje z funkcjonariuszem FBI.

Para została aresztowana w październiku 2021 roku. 44-letniemu Jonathanowi Toebbe i 46-letniej Dianie Toebbe postawiono wówczas zarzut szpiegostwa . W lutym tego roku przyznali się do winy. Według prokuratury próbowali sprzedać zastrzeżone informacje na temat amerykańskich okrętów podwodnych z napędem atomowym, którymi zajmował się mężczyzna. To jedna z najpilniej strzeżonych tajemnic państwowych w USA .

Toebbes był zatrudniony w Departamencie Marynarki Wojennej, gdzie pracował jako inżynier jądrowy, przydzielony do programu reaktorów marynarki wojennej. Miał dostęp do danych m.in. o projektowaniu, produkcji i wykorzystaniu broni atomowej, a także produkcji specjalnych materiałów jądrowych lub wykorzystania ich do produkcji energii - poinformował w komunikacie prasowym Departament Sprawiedliwości.