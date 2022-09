Amerykańskie małżeństwo oskarżone o szpiegostwo i spisek na rzecz Rosji

Departament Sprawiedliwości USA przekazał we czwartek, że była major armii amerykańskiej oraz jej żona anestezjolożka zostały oskarżone o spisek mający na celu ujawnienie Rosji wrażliwych danych medycznych. Miały one dotyczyć członków amerykańskiego rządu i przedstawicieli wojska, a także członków ich rodzin. W komunikacie opisano sposób działania pary, między innymi spotkania z działającym pod przykrywką agentem FBI.

Pomóc Rosji

Gabrielian i Henry spotkały się z kimś, kogo uważały za rosyjskiego urzędnika, ale w rzeczywistości był tajnym agentem FBI - napisano w akcie oskarżenia. W hotelu w Baltimore 17 sierpnia Gabrielian miała powiedzieć tajnemu agentowi, że wcześniej skontaktowała się z rosyjską ambasadą mailowo i telefonicznie, oferując Rosji pomoc jej i jej żony. Dodała, że "była motywowana patriotyzmem wobec Rosji, aby na ile może, zapewnić Rosji pomoc, nawet jeśli oznaczałoby to zwolnienie (z pracy - przyp.) lub pójście do więzienia".

Najpierw propozycja, później żądanie

Henry i Gabrielian miały zaproponować dostarczenie dokumentacji medycznej z Instytutu Medycznego i armii amerykańskiej, aby pomóc rządowi rosyjskiemu. Ponadto Gabrielian miała żądać, aby - jeśli zostałaby narażona na znaczne ryzyko aresztowania - ich dzieci "odbyły przyjemny lot do Turcji na wakacje", ponieważ "gdybym miała skończyć w więzieniu, nie chcę, by moje dzieci były zakładnikami".

Informacje o siedmiu osobach, które Rosja "może wykorzystać"

Z dokumentów przedstawionych przez prokuraturę wynika również, że Henry miała pewne obiekcje co do tej współpracy, obawiając się działania wbrew prawu. Na kolejnym spotkaniu 24 sierpnia, zorganizowanym w celu ustalenia szczegółów przekazania dokumentacji medycznej, Gabrielian miała powiedzieć działającemu pod przykrywką agentowi, że jej żona jest "tchórzem", ona jednak "cały czas" łamała prawo i dopilnuje, aby mogły zapewnić Rosji dostęp do dokumentacji medycznej. Następnego dnia miała potwierdzić to w zaszyfrowanej wiadomości.