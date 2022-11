Samolot utknął w linii wysokiego napięcia i zawisł nad ziemią

Do incydentu doszło wieczorem czasu lokalnego, we mgle. Straż pożarna hrabstwa Montgomery, w stanie Maryland, podała, że samolot Mooney M20J zawisł na wysokości około 30 metrów nad ziemią. Miało to miejsce w Gaithersburgu, liczącym blisko 70 tysięcy mieszkańców mieście około 50 kilometrów od Waszyngtonu.