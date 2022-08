Makabryczne znalezisko w Parku Narodowym Yellowstone. W źródle pływała ludzka stopa w bucie

W Parku Narodowym Yellowstone prowadzone jest dochodzenie, po tym jak pracownik zauważył stopę w bucie, unoszącą się w gorącym źródle. Od 1870 roku zginęły tu co najmniej 22 osoby. Większość z nich na skutek wypadku, choć dwóch śmiałków próbowało zażywać kąpieli. Woda w źródłach Yellowstone może osiągać temperaturę nawet 93 st. C.

Pracownik Parku Narodowego Yellowstone znalazł coś, co uznano za część ludzkiej stopy, w gorącym źródle Abyss Pool w pobliżu West Thumb Geyser Basin. To tam znajdują się słynne gejzery. Urzędnicy parku przekazali, że stopa wciąż znajdowała się w bucie, który pływał po powierzchni.

Makabrycznego znaleziska dokonano we wtorek. Tego samego dnia ruszyło dochodzenie w sprawie - urzędnicy jak dotąd nie podali żadnych szczegółów. Strażnicy parku tymczasowo zamknęli dostęp do West Thumb Geyser Basin, ale obecnie teren ponownie jest otwarty dla zwiedzających.

Woda w gorących źródłach Yellowstone może osiągać temperaturę nawet 93 st. C. Jak podają władze parku, od 1870 roku co najmniej 22 osoby zmarły po wpadnięciu do tutejszych źródeł i gejzerów. Większość z nich zginęła przez przypadek, jednak co najmniej dwóch śmiałków próbowało zażywać kąpieli. Nie powstrzymały ich znaki ostrzegające przed wrzącą wodą i gejzerami, z których może się uwalniać toksyczny gaz.