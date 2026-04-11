Świat Łuk triumfalny Donalda Trumpa. Tak wygląda projekt kontrowersyjnej budowli

Donald Trump pokazał makiety łuku triumfalnego

Zanim podjęto ostateczną decyzję, administracja Donalda Trumpa złożyła projekt planowanego łuku do Komisji Sztuk Pięknych, obsadzonej ludźmi wybranymi przez amerykańskiego prezydenta. Zwyciężył najbardziej pozłacany.

Według projektu sporządzonego przez firmę Harrison Design, 76-metrowy łuk ma zawierać złote ozdoby i złoty napis "One Nation Under God" ("Jeden Naród pod władzą Boga"), na jego szczycie stać ma złoty posąg skrzydlatej kobiety stanowiący symbol wolności, a wokół budowli stać mają cztery złote lwy.

Potężny łuk - położony na końcu mostu Arlington Memorial Bridge na brzegu Potomaku po stronie Wirginii, między mauzoleum Lincolna a narodowym cmentarzem Arlington - będzie zdecydowanie górować nad budynkiem upamiętniającym Lincolna (45 metrów). Ma być też wyższy niż paryski Łuk Triumfalny (49,5 metra).

Plany łuku od początku budzą kontrowersje i są krytykowane przez część środowisk weteranów oraz działaczy na rzecz ochrony zabytków. Argumentują, że łuk zasłoni między innymi widok z cmentarza Arlington oraz zakłóci pierwotną koncepcję architektoniczną stolicy.

Z tego powodu grupa weteranów złożyła pozew przeciwko budowie. Inna organizacja Public Citizen, wspierana przez demokratów, domaga się z kolei wstrzymania budowy do czasu uchwalenia środków na konstrukcję przez Kongres.

Prezydent Trump dotychczas bagatelizował potencjalne problemy prawne.

- Chyba żartujecie - powiedział prezydent pytany o sprawę przez dziennikarzy w Białym Domu. - Myślę, że wszystko idzie bardzo dobrze i naszym weteranom powinno się to podobać - dodał.

