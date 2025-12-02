Logo strona główna
Świat

Spór o dowody w głośnym procesie

Luigi Mangione stanął przed sądem
Luigi Mangione w sądzie w lutym 2025 r.
Źródło: Reuters
W nowojorskim sądzie odbyły się w poniedziałek przesłuchania w sprawie głośnego zabójstwa dyrektora generalnego UnitedHealthcare Briana Thompsona. Prawnicy oskarżonego Luigiego Mangione nie chcą dopuścić do przedstawienia części materiałów, które mają być użyte w nadchodzącym procesie.

27-letni Luigi Mangione został aresztowany w grudniu 2024 roku i oskarżony o śmiertelne postrzelenie prezesa United Healthcare Briana Thompsona na chodniku w dzielnicy Midtown na Manhattanie.

Dla niektórych krytyków wysokich kosztów opieki zdrowotnej w USA Mangione stał się bohaterem.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Zabójstwo, które podzieliło Amerykę. Jest akt oskarżenia. Na stole kara śmierci

Złożone przez Mangione zeznania i zawartość jego plecaka mogą być kluczowymi dowodami w jego procesie, ale jego prawnicy argumentują, że nie powinny być dopuszczone, ponieważ został on bezprawnie przeszukany i nie poinformowano go o przysługujących mu prawach.

Prokuratorzy zaprzeczają tym twierdzeniom.

Luigi Mangione stanął przed sądem
Luigi Mangione stanął przed sądem
Źródło: STEVEN HIRSCH/PAP/EPA

Mangione miał przyznać się do posiadania broni

Strażnik więzienny zeznał, że Mangione bez pytania powiedział mu, że ma w plecaku pistolet wydrukowany w technologii 3D. Policja twierdzi, że znalazła go tam wraz z tłumikiem i zapiskami w dzienniku, które mają wskazywać na jego udział w zabójstwie.

Adwokat podważył twierdzenie strażnika, że Mangione sam z siebie podał tak obciążające informacje, i próbował wykazać, że strażnik mógł go przesłuchać, nie informując go o jego prawach.

- Nie zadawałeś mu żadnych pytań, w ogóle z nim nie rozmawiałeś, a on nagle powiedział do ciebie: "Miałem pistolet wydrukowany w technologii 3D?" - zapytał obrońca Marc Agnifilo.

Luigi Mangione został ekstradowany z Pensylwanii do Nowego Jorku
Grozi mu kara śmierci
Luigi Mangione został ekstradowany z Pensylwanii do Nowego Jorku
Grozi mu kara śmierci. Luigi Mangione stanie dziś przed sądem
Jest oskarżony o zabójstwo prezesa wielkiej firmy, szarpał się z policją

Ujawniono nagrania z restauracji

Prokuratorzy sprzeciwili się wnioskom obrony Mangione o utajnienie dowodów. Nagrania z monitoringu odtworzone w poniedziałek pokazywały, jak policja rozmawia z podejrzanym w restauracji McDonald’s przez ponad 30 minut przed jego aresztowaniem, co może mieć istotne znaczenie dla twierdzenie obrony, że został przesłuchany bez poinformowania go o przysługujących mu prawach.

Nagrania, które nie zawierają dźwięku, nie były wcześniej publicznie odtwarzane.

Prokuratorzy przesłuchali również koordynatora numeru alarmowego 911 w sprawie telefonu pracownika McDonald’s w miejscowości Altoona w Pensylwanii, który zgłosił Mangione policji po tym, jak klienci rozpoznali jego twarz.

Odrzucone zarzuty o terroryzm

Podczas rozprawy Mangione rozmawiał z prawnikami, uśmiechał się i robił notatki. Sędzia zezwolił mu na noszenie cywilnych ubrań, w tym dwóch garniturów.

Przebywający w areszcie federalnym w Brooklynie Mangione może zostać skazany na dożywocie, jeśli zostanie uznany winnym zabójstwa drugiego stopnia, które definiuje się jako umyślne. Postawiono mu również siedem zarzutów posiadania broni i jeden zarzut posiadania fałszywych dokumentów tożsamości.

We wrześniu sędzia oddalił dwa zarzuty o terroryzm, uznając, że prokuratorzy nie przedstawili wystarczających dowodów na to, że Mangione zamierzał zastraszyć pracowników ubezpieczeń zdrowotnych lub wpłynąć na politykę władz.

Przed rozprawą kliku zwolenników Mangione pojawiło się przed budynkiem sądu, w tym jeden przebrany za złoczyńcę z gry wideo Super Mario Bros, niosący transparent z napisem "Kiedy pacjenci umierają, zyski rosną" oraz kobieta z szarfą z napisem "Uwolnić Luigiego".

Autorka/Autor: asty/kg

Źródło: Reuters PAP

Źródło zdjęcia głównego: STEVEN HIRSCH/PAP/EPA

