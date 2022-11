Ludzka stopa znaleziona w gorącym źródle Yellowstone. Już wiadomo, do kogo należała

Pracownik Parku Narodowego Yellowstone w sierpniu dokonał makabrycznego odkrycia: w jednym z gorących źródeł unosił się fragment ludzkiej stopy. Teraz przedstawiciele parku przekazali, że zidentyfikowali osobę, do której należała. To 70-letni mieszkaniec Kalifornii.

Pracownik znalazł "coś, co przypominało część ludzkiej stopy w bucie" w gorącym źródle Abyss Pool w pobliżu West Thumb Geyser Basin 16 sierpnia 2022 roku. To tam znajdują się gejzery, z których słynie Park Narodowy Yellowstone. Woda w tamtejszych gorących źródłach może osiągać temperaturę nawet 93 st. C. Według informacji przekazanych przez ABC News, Abyss Pool ma 16 metrów głębokości i panuje w nim temperatura ok. 60 st. C.