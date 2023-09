Makabryczne odkrycie w pudle z darowiznami. Policja potwierdza: to ludzka czaszka

Na zdjęciu zamieszczonym w mediach społecznościowych przez policję widzimy czaszkę przymocowaną do okrągłej ozdoby, z kilkoma zębami i czymś, co wydaje się protezą oka w jednym z oczodołów.

Policja potwierdza: ludzka czaszka w pudle z darowiznami

- Otrzymaliśmy zgłoszenie, że w jednym z pudeł z darowiznami odkryto ludzką czaszkę. Gdy policjanci przybyli na miejsce, potwierdzili że rzeczywiście może chodzić o ludzką czaszkę - poinformowała na konferencji prasowej Lisa Berry z Wydziału Policji w Goodyear w Arizonie. Czaszka została przesłana do medyka sądowego. - Rozmawialiśmy z biurem medyka, który potwierdził, że mamy do czynienia z czaszką ludzką. Ale na tym etapie - i są to wstępne ustalenia - wydaje się ona być zabytkowa, bardzo stara i nie ma żadnej wartości kryminalistycznej. To oznacza, że nie jest powiązana z żadnym przestępstwem - podkreśliła policjantka.