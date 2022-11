Loteria Powerball w USA. Na zwycięzcę czekał miliard dolarów

Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych ustawili się w poniedziałek w kolejkach do kiosków i stacji benzynowych, by kupić los w amerykańskiej loterii Powerball. Na zwycięzcę, który wskazałby sześć szczęśliwych liczb, czekała nagroda w wysokości miliarda dolarów. Tym razem nie oddano jednak zwycięskiego losu. Szacuje się więc, że w następnym losowaniu nagroda wzrośnie do 1,2 miliarda dolarów.