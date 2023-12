Miała koszmary przed otwarciem kliniki aborcyjnej, więc ją podpaliła. Zapłaci 300 tys. dolarów

Sędzia Alan Johnson zdecydował we wtorek, że 22-letnia Lorna Green musi zapłacić 298 tys. dolarów (ok. 1 160 tys. zł) w ramach rekompensaty za podpalenie kliniki Wellspring Health Access znajdującej się w Casper w stanie Wyoming. 240 tys. dolarów z tej kwoty ma być przeznaczone na rzecz ubezpieczyciela kliniki, 33,5 tys. na rzecz właścicielki budynku i 24,5 tys. na rzecz Julie Burkhart, założycielki i prezeski kliniki.

Przeciwniczka aborcji podpaliła klinikę

Do podpalenia doszło w maju 2022 roku, kilka tygodni przed planowanym otwarciem kliniki. Przez wiele miesięcy funkcjonariusze nie mogli namierzyć sprawcy, ale ostatecznie udało się to w marcu tego roku. Green przyznała w toku śledztwa, że przyjechała do Casper, włamała się do budynku i wykorzystała benzynę do wzniecenia pożaru. W trakcie procesu kobieta wyraziła skruchę. Powiedziała, że przestępstwo popełniła w związku z niepokojem i koszmarami związanymi z planowanym powstaniem kliniki. Śledczym potwierdziła, że jest przeciwniczką aborcji. We wrześniu zapadł wyrok w sprawie - groziło jej 20 lat więzienia, ale sąd orzekł karę minimalną, pięciu lat więzienia.