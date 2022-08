Grób byłej żony Donalda Trumpa na polu golfowym obniży jego podatki? Pomóc mogą przepisy stanu New Jersey

Ivana Trump zmarła 14 lipca na skutek obrażeń klatki piersiowej , do których doszło w wyniku wypadku. Pierwsza żona byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa została pochowana w posiadłości Trumpów w Hackettstown w stanie New Jersey, na terenie pola golfowego Trump National Golf Club.

Grunty cmentarne zwolnione z podatków w New Jersey

Potwierdza to "Business Insider", który pisze, że zgodnie z kodeksem podatkowym stanu New Jersey każdy grunt przeznaczony na cele cmentarne jest zwolniony z wszelkich podatków, a przedsiębiorstwa prowadzące cmentarze są również zwolnione z płacenia podatków od nieruchomości lub podatków od majątku osobistego na swoich gruntach, a także "podatków od działalności gospodarczej , podatków od sprzedaży, podatków dochodowych i podatków spadkowych" - dodaje amerykański portal.

Ivana Trump jest pierwszą znaną osobą pochowaną na działce Trumpów. Jej grób znajduje się w pobliżu pierwszego dołka na polu golfowym i obecnie jest to prosta płyta z wygrawerowanym napisem. Jednak, jak dodaje "Business Insider", Trump już od co najmniej dekady planował na polu golfowym budowę cmentarza w różnych formach. Publiczna stacja radiowa NPR w 2012 roku informowała o planach dotyczących budowy mauzoleum na terenie posiadłości. Propozycja została następnie rozszerzona do koncepcji cmentarza, który pomieściłby ponad tysiąc grobów. Później zmieniła się w plan "prywatnego cmentarza rodzinnego z dziesięcioma działkami" w tym samym miejscu i ponownie została dopracowana do propozycji komercyjnego cmentarza na 284 grobów.