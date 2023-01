Lockheed Martin zwiększy produkcję F-16. "Nie można winić Ukraińców za to, że chcą otrzymać kolejne systemy"

Amerykański koncern zbrojeniowy Lockheed Martin zamierza zwiększyć produkcję samolotów F-16 w swojej fabryce w Karolinie Północnej, by móc uzupełnić zasoby krajów, które zdecydują się wysłać myśliwce na Ukrainę - powiedział dziennikowi "Financial Times" dyrektor operacyjny spółki Frank St. John. Dodał, że w sprawie toczy się "wiele rozmów".

"Zamierzamy zwiększyć produkcję F-16 w Greenville, by dotrzeć do punktu, w którym będziemy mogli uzupełnić dość sprawnie zapasy jakichkolwiek krajów, które zdecydują się na transfery, by pomóc (Ukrainie) w obecnym konflikcie" - powiedział St. John, cytowany przez "FT". Dodał przy tym, że choć spółka nie jest bezpośrednio zaangażowana w te dyskusje, w sprawie toczy się wiele rozmów.