Lloyd Austin spotkał się z przedstawicielami. Bukareszteńskiej Dziewiątki. "Żelazne" zobowiązanie USA

Lloyd Austin, sekretarz obrony USA, podczas spotkania ministrów obrony państw członków NATO w Brukseli rozmawiał z przedstawicielami Bukareszteńskiej Dziewiątki. Zapewnił o "żelaznym" zobowiązaniu USA wobec obrony Sojuszu. Wezwał do utrzymania determinacji, by odstraszyć Rosję od agresji. W spotkaniu wziął udział między innymi szef MON Mariusz Błaszczak.

"Sekretarz Austin potwierdził, że USA są zjednoczone ze swoimi środkowoeuopejskimi sojusznikami i że zobowiązanie Stanów Zjednoczonych do obrony terytorium NATO jest żelazne" - napisano w komunikacie Pentagonu.

Zaproszenie Austina do złożenia wizyty w Polsce

Austin pochwalił sojuszników za kroki wykonane w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO i udzielenie pomocy wojskowej dla Ukrainy. Wezwał również do utrzymania determinacji, by odstraszyć Rosję od agresji. "Sekretarz stwierdził, że mimo wysiłków Rosji, by nas podzielić, Stany Zjednoczone i sojusznicy NATO pozostają zjednoczeni i silniejsi razem" - napisano.