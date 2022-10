Demokraci wycofują się z listu w sprawie rozmów z Rosją. Został rozesłany "bez weryfikacji"

Grupa 30 członków Izby Reprezentantów z Partii Demokratycznej wystosowała list do prezydenta USA Joe Bidena, w którym wezwała go do dyplomatycznego zaangażowania i współpracy z Rosją w celu zakończenia wojny w Ukrainie. Jednak niedługo później kongresmeni wycofali list, twierdząc, że został wysłany bez koniecznej weryfikacji.