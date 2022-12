Lider skrajnie prawicowej organizacji uznany za winnego w związku ze szturmem na Kapitol

Ława przysięgłych w Waszyngtonie uznała w środę przywódcę skrajnie prawicowej organizacji paramilitarnej Oath Keepers Stewarta Rhodesa za winnego zmowy w celu wzniecenia buntu, by nie dopuścić do przekazania władzy prezydenckiej.

Oath Keepers zaczęli przygotowywać "zbrojną rebelię"

Prokuratorzy posłużyli się nagraniami audio i wideo oraz szyfrowanymi komunikatami, które przesyłali sobie członkowie grupy, by dowieść, że Rhodes i członkowie jego ugrupowania wkrótce po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich z 2020 roku zaczęli przygotowywać "zbrojną rebelię", by nie dopuścić do przekazania władzy nowemu szefowi państwa.