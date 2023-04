Leżała w łóżku, gdy pocisk przebił ścianę i ją trafił

Kobieta złożyła pozew przeciwko policji

49-latka twierdzi, że rana postrzałowa pozostawiła ją niezdolną do pracy przez kilka kolejnych miesięcy, a sam incydent straumatyzował jej 13-letnią córkę, która była z nią wówczas w pokoju. - Dlaczego nie sprawić, by zapłacili za to, co mi zrobili? Mogłam stracić życie, a moja córka mogła stracić swoje - powiedziała Smith NBC News. Z pozwu wynika, że do incydentu w grudniu zeszłego roku doszło ze względu na niewystarczające wyszkolenie funkcjonariuszy i "celowe demonstrowanie obojętności" na prawa Smith i innych mieszkańców Jackson.