"Gruby Leonard" wydany USA. Uciekł tuż przed wyrokiem, przecinając monitorującą go bransoletkę

Leonard Glenn Francis, znany również jako "Gruby Leonard", został w środę przekazany organom USA przez rząd Wenezueli. Uwikłany w skandal korupcyjny w amerykańskiej armii Malezyjczyk zbiegł z aresztu domowego we wrześniu ubiegłego roku.

Rząd Wenezueli wydał w środę Stanom Zjednoczonym Leonarda Glenna Francisa w ramach wymiany więźniów - poinformował amerykański portal ABC News. Podejrzany w związku z największym skandalem korupcyjnym w marynarce wojennej USA Malezyjczyk zbiegł z aresztu domowego we wrześniu 2022 roku. Udał się wówczas do Wenezueli. Jeszcze tego samego miesiąca, podczas próby wejścia na pokład zmierzającego do Rosji samolotu, został zatrzymany przez tamtejszych śledczych.

Według amerykańskiej prokuratury "Gruby Leonard" w zamian za kontrakty miał oferować oficerom marynarki wojennej USA gotówkę, wykwintne jedzenie, drogie cygara, rzadki koniak i huczne sex-imprezy w ekskluzywnych hotelach. Malezyjczyk został zatrzymany w 2013 roku. Dwa lata później przyznał się do przekupywania urzędników marynarki wojennej w ramach szeroko zakrojonego planu.

Jak opisuje ABC News, Francis miał oferować korzyści oficerom amerykańskiej marynarki w zamian za kierowanie przez nich zamówień do prowadzonej przez niego firmy Glenn Defense Marine Asia Ltd, która obsługiwała okręty Floty Pacyfiku Stanów Zjednoczonych. Jak wskazuje US News, przedsiębiorstwo to m.in. dostarczało amerykańskiej flocie wodę, żywność i paliwo. W ramach współpracy korupcyjnej pobierało ono od marynarki zawyżone opłaty za swoje usługi czy też przyjmowało zapłatę za zlecenia, do których nie dochodziło. Szacuje się, że prowadzona przez malezyjskiego biznesmena firma otrzymała od wojska co najmniej 35 milionów dolarów więcej niż powinna. Francis otrzymywał też od oficerów tajne rozpiski kursowania statków, co dodatkowo dawało mu przewagę nad konkurencją.

Od czasu zatrzymania w 2015 roku "Gruby Leonard" współpracował z amerykańskimi śledczymi. Jego zeznania pomogły federalnej prokuraturze we wniesieniu spraw sądowych przeciwko 33 oskarżonym, w tym wielu oficerom marynarki wojennej – wskazuje ABC News. Z powodów zdrowotnych, po przyznaniu się do winy, Malezyjczyk został objęty wyłącznie aresztem domowym. Wyrok w jego sprawie miał zapaść 22 września 2022 roku. Groziło mu 25 lat pozbawienia wolności. 4 września mężczyzna przeciął monitorującą go bransoletkę GPS i uciekł ze swojego domu w San Diego do Wenezueli.

