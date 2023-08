Genetycznie zmodyfikowana nerka świni od ponad miesiąca działa w ciele człowieka

Mężczyzna, któremu przeszczepiono nerkę na Uniwersytecie Nowojorskim (NYU), to 57-latek, u którego w wyniku nowotworu nastąpiła śmierć mózgu. Jego serce wciąż bije, a funkcje oddechowe są podtrzymywane przy pomocy respiratora. Naukowcy z Langone Health przy NYU informują, że u specjalnie wyhodowanej świni, od której pobrano nerkę, potrzebna była jedna zmiana genetyczna, aby usunąć białko, które ludzki układ odpornościowy atakuje wkrótce po operacji. Jak ogłosili podczas środowej konferencji prasowej udało się - nerka zaczęła produkować mocz i filtrować toksyny. Aby upewnić się, że czynność nerek organizmu jest podtrzymywana wyłącznie przez nerkę świni, obie nerki biorcy przeszczepu zostały chirurgicznie usunięte.

W środę minęły 32 dni od wszczepienia organu pobranego od świni. Lekarze z NYU podkreślają, że to najdłuższy okres, w jakim zmodyfikowana genetycznie nerka tego zwierzęcia funkcjonowała u człowieka i "ostatni krok w kierunku alternatywnych, zrównoważonych dostaw narządów do przeszczepów". Naukowcy, którzy już wcześniej prezentowali wyniki podobnej operacji, chcą teraz obserwować pacjenta przez kolejny miesiąc. Jego siostra na środowej konferencji prasowej stwierdziła, że brat z pewnością doceniłby wkład, jaki był w stanie wnieść do nauki.