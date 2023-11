Przełomowa operacja w USA. Lekarze przeszczepili pacjentowi całe oko

Zespół chirurgów z kliniki przy New York University dokonał pierwszego w historii udanego przeszczepu oka u człowieka. Jak informuje Reuters operację uznano za przełomową, choć pacjent, 46-letni weteran, nie widzi przez przeszczepione oko.

Przeszczepione Jamesowi oko nie komunikuje się z mózgiem poprzez nerw. Mimo to lekarze są zadowoleni, a dr Rodriguez zauważa, że przeszczep żywej gałki ocznej otwiera wiele nowych możliwości, nawet jeśli w tym przypadku wzrok nie zostanie przywrócony.

Sam pacjent, który zachował wzrok w prawym oku, zdawał sobie sprawę, że w przeszczepionym oku może nie odzyskać wzroku. - Lekarze nie spodziewali się, że to zadziała i mówili mi to od samego początku - mówi James cytowany przez agencję. - Powiedziałem im, że nawet jeśli nie będę widział, przynajmniej nauczą się czegoś, co pomoże kolejnym osobom - dodał.