Poczęstowała podobną do siebie Ukrainkę zatrutym sernikiem. Chciała ją zabić i ukraść jej tożsamość

Ława przysięgłych w nowojorskiej dzielnicy Queens uznała 47-letnią Rosjankę Wiktorię Nasirową za winną usiłowania zabójstwa Ukrainki Olhi Cwyk. Oskarżonej grozi do 25 lat więzienia. Kobieta próbowała zabić podobną do siebie znajomą, by ukraść jej tożsamość - podała BBC.