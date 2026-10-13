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Świat

Tak Trump zareagował po przyznaniu pokojowego Nobla. Ostra odpowiedź laureatki

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sklejka1
Pierwsza reakcja noblistki Navi Pillay. "Jeśli jeszcze chwilę poklaszczecie..."
Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/AL DRAGO, MARTIAL TREZZINI/KEYSTONE/PAP/EPA
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Donald Trump wyraził w piątek oburzenie, że ani on, ani Stany Zjednoczone nie otrzymali Pokojowej Nagrody Nobla. Stwierdził, że "nie zapomni tego" Norwegii. Tego samego dnia administracja USA nałożyła sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny, którego tegoroczna laureatka była sędzią. Navanethem "Navi" Pillay odpowiedziała na to w ostrych słowach.

Przyznając nagrodę byłej sędzi Międzynarodowego Trybunału Karnego, Norweski Komitet Noblowski docenił sposób jej działania na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Podkreślił również jej wkład w ściganie sprawców zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa. W piątek, kilka godzin po ogłoszeniu nagrody dla Pillay, amerykańska administracja ogłosiła sankcje na cały MTK, obejmując restrykcjami jego majątek i transakcje finansowe.

Donald Trump, który uważa, że jak nikt inny zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla, również w piątek skomentował, że "nie zapomni" Norwegii tegorocznej decyzji. We wpisie na Truth Social Trump stwierdził: "Zakończyłem osiem wojen, jestem bliski doprowadzenia do końca dwóch kolejnych". Wspomniał też o uwolnieniu izraelskich zakładników, zwycięstwie w wojnie w Wenezueli i schwytaniu przywódcy tego kraju. "A mimo tego wszystkiego ani ja, ani Stany Zjednoczone nie otrzymaliśmy Pokojowej Nagrody Nobla. WOW!" - dodał.

Pillay odpowiada administracji Trumpa

Navanethem "Navi" Pillay w wywiadzie udzielonym agencji Associated Press w poniedziałek skrytykowała administrację Trumpa za nałożenie sankcji na Międzynarodowy Trybunał Karny, nazywając te działania "szkodliwymi i okrutnymi". - Na przywódcach państw spoczywa szczególna odpowiedzialność za jasne określenie zasad: należy przestrzegać prawa, w tym prawa międzynarodowego - podkreśliła noblistka.

Pillay potępiła sankcje USA także podczas spotkania w Centrum Pokoju im. Alfreda Nobla w Oslo, w którym wzięła udział w sobotę za pośrednictwem połączenia wideo z Norymbergii. Była sędzia MTK ostrzegła, że pracownicy międzynarodowych sądów obawiają się o swoją przyszłość.

- Setki pracowników czują się zagrożone. Niektórzy pracownicy ze Stanów Zjednoczonych odeszli z pracy. Najważniejsze jest jednak to, że jedno państwo nałożyło sankcje na sędziów wyłącznie z powodu wydawanych przez nich orzeczeń. To niesłychane i niedopuszczalne - podkreśliła laureatka.

Sankcje USA na MTK

O nałożeniu nowych sankcji na MTK poinformował sekretarz stanu USA Marco Rubio w piątek, wkrótce po przyznaniu Pokojowej Nagrody Nobla Navi Pillay. Tego samego dnia Trump nazwał członków Komitetu Noblowskiego "wrogami cywilizacji". Według amerykańskich władz Międzynarodowy Trybunał Karny próbował bezprawnie i niesprawiedliwie ścigać Amerykanów i Izraelczyków pod zarzutami zbrodni wojennych.

MTK zdecydowanie odrzucił oskarżenia, na podstawie których wprowadzono sankcje. "Jest to próba utrudnienia wymierzania sprawiedliwości i uniemożliwienia Trybunałowi wykonywania zadań, do których został powołany. To atak na praworządność i same fundamenty międzynarodowego porządku prawnego" - oświadczył MTK.

Również Izraelski MSZ w piątek zarzucił laureatce szerzenie antysemickich kłamstw i demonizowanie Izraela, komentując we wpisie w mediach społecznościowych, że nagrodę dla niej "z pewnością oklaskuje z piekieł Joseph Goebbels".

Szef norweskiego MSZ Espen Barth Eide wyraził "głęboki niepokój" z powodu amerykańskich sankcji na MTK w oficjalnym oświadczeniu. "To niepokojąca eskalacja, która może poważnie utrudnić działalność Trybunału" - ocenił.

Przewodniczący Norweskiego Komitetu Noblowskiego Joergen Watne Frydnes w trakcie sobotniej konferencji odniósł się do ostrych reakcji Izraela i USA po decyzji o przyznaniu nagrody. - Musimy być gotowi na zdecydowaną krytykę kierowaną pod naszym adresem. Kiedy jednak przyznajemy taką nagrodę i podtrzymujemy przesłanie, które za nią stoi, wykonujemy swoją pracę - powiedział.

Źródło: Forbes, Sky News, PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Nagroda NoblaDonald TrumpMiędzynarodowy Trybunał KarnyUSANorwegiaIzrael
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