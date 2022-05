Tajemnica jeziora Mead. Woda się obniża, odnajdywane są kolejne szczątki

Przez trwającą od dwóch dekad suszę i opadającą wodę jezioro Mead niedaleko Las Vegas odkrywa swoje tajemnice. W maju dwukrotnie znaleziono ludzkie szczątki, które mogły spoczywać w zbiorniku kilkadziesiąt lat. Do kogo należą? Rozmówcy "New York Timesa" przywołują głośne sprawy sprzed lat, których dotąd nie rozwiązano.

Jezioro Mead leży na pograniczu Nevady i Arizony w Stanach Zjednoczonych. Jego powierzchnia sięga ponad 600 kilometrów kwadratowych, co czyni go największym sztucznym zbiornikiem w kraju.

W jeziorze przez trwającą od dwóch dekad suszę opada woda. 2 maja żeglarze trafili tam na beczkę z ludzkim ciałem. Policja przewidywała wtedy, że "może być ich więcej". Tydzień później odkryto kolejne.

W znajdującym się w pobliżu jeziora Mead Las Vegas kwitną teorie na temat tożsamości odnalezionych osób. "To facet z mafii, który zaginął po obrabowaniu kasyna Stardust. Nie, to kierownik ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem, na którego polowała organizacja Chicago Outfit. Czy to sprawka gangu motocyklistów wkraczającego na teren mafii? A może ktoś po prostu wypadł z łodzi po kilku głębszych?" - zastanawia się w swojej publikacji "New York Times".

Drugie ciało znalazła Lynette Melvin, która wraz z siostrą pływała po jeziorze na desce SUP. Początkowo sądziły, że natknęły się na kości owcy kanadyjskiej. "Dopiero, gdy zobaczyłam kość szczękową ze srebrzystym wypełnieniem, pomyślałam: 'To człowiek' i zaczęłam panikować" - relacjonowała 30-latka.

Odkrycie ludzkich szczątków jest zawsze źródłem dramatu i potencjalnego bólu dla bliskich - zwłaszcza, gdy noszą one ślady morderstwa. Ale - jak pisze "New York Times" - w Las Vegas, mieście, w którym mroczny klimat stanowi część atrakcji, szybko pojawiły się fascynacja makabrą i amatorskie śledztwa.

- Wokół tych spraw jest wiele tajemnic - przyznała Melvin.

Megasusza w Stanach Zjednoczonych

Wstrząsające odkrycia pojawiają się w czasie najbardziej suchych dwóch dekad na południowym zachodzie Stanów Zjednoczonych od ponad tysiąca lat. "New York Times" zwrócił uwagę, że dotknięte suszą zbiorniki wodne często przynoszą wiele niespodzianek. Dziennik wskazał na przykład Elephant Butte Reservoir w Nowym Meksyku, gdzie uczestniczy wieczoru kawalerskiego natknęli się na skamieniałą czaszkę mastodonta sprzed milionów lat. Z kolei w ubiegłym roku w Utah, w ustępujących wodach jeziora Powell, odkryto samochód, który spadł z klifu z wysokości ponad 180 metrów. W tym zdarzeniu zginął kierowca. A ponieważ jezioro Powell wysycha, archeolodzy mają szansę badać nowo odkryte osady rdzennych mieszkańców - podkreśliła gazeta.

W Las Vegas obsesja na punkcie pozostałości jeziora Mead łączy w sobie niepokój związany z kurczącymi się zasobami wody w mieście z fascynacją tym, jak mafiosi przekształcili ten teren na pustyni Mojave w przystań hazardu.

Jezioro Mead, wypełnione w zaledwie 30 procentach, spadło już do najniższego poziomu od czasu napełnienia go w czasie Wielkiego Kryzysu, co budzi obawy w takich miejscach jak Los Angeles, Phoenix i Tucson w Arizonie, które również czerpią wodę ze zbiornika nad Zaporą Hoovera.

Władze federalne zapowiedziały w tym miesiącu, że opóźnią spuszczanie wody z rzeki Kolorado do jeziora Mead, co jeszcze bardziej obniży jego poziom.

Antropolog sądowy Jennifer Byrnes, która jest konsultantką biura koronera w hrabstwie Clark, do którego należy Las Vegas, oceniła, że rosnące temperatury mogą zmienić to, jak wygląda jej zawód. Długotrwała susza i inne zmiany w klimacie sprawiają bowiem, że możliwe są jeszcze bardziej przerażające odkrycia.

Jak podkreśliła, szczątki ludzkie znalezione w miejscach takich jak jezioro Mead mogą stanowić szczególne wyzwanie. Zbiornik jest tak duży, że jego prądy mogą przenieść ciało daleko od miejsca, w którym utonęło lub zostało wyrzucone, i spowodować jego rozpad. Dodatkowo, ciało w pojemniku takim jak beczka może ulec szybszemu rozkładowi niż ciało wystawione na działanie wody. Ustalenie tożsamości i przyczyn śmierci mogą też utrudniać robaki wodne, kraby, ryby czy ptaki.

Jak pisze "New York Times", żadna z wymienionych kwestii nie powstrzymało jednak detektywów amatorów przed szukaniem wskazówek w nierozwiązanych sprawach kryminalnych Las Vegas sprzed lat. Jak dotąd policja oświadczyła, że nie spodziewa się, aby osoba, której ciało znalazła Lynette Melvin zmarła w wyniku przestępstwa. Z kolei detektywi z Departamentu Policji Metropolitalnej Las Vegas stwierdzili, że ofiara, której szczątki umieszczono w beczce zginęła prawdopodobnie w wyniku postrzału z broni palnej, prawdopodobnie w połowie lat 70. lub na początku lat 80.

Las Vegas a mafia. "Teraz miasto umieszcza to na billboardach"

"New York Times" podkreśla, że w tamtych czasach, nawet jeśli lokalne władze starały się umniejszyć wpływ zorganizowanych grup przestępczych, mafiosi z miast Środkowego Zachodu, takich jak Chicago, Milwaukee i Kansas City, mieli ogromną siłę przebicia w Las Vegas. Dziś rola mafii w tym mieście jest marginalna, ale nostalgia za tą epoką stała się źródłem dużych pieniędzy - można wybrać się na wycieczkę "śladami mafii" albo obejrzeć wystawę pokazującą krwawą przeszłość miasta.

- To miasto, które zaprzeczało, jakoby miało jakiekolwiek powiązania z mafią. A teraz umieszcza to na billboardach - powiedział "New York Timesowi" 62-letni John L. Smith, pisarz i publicysta, którego przodkowie mieszkali w Nevadzie od lat 80. XIX wieku. W artykule opublikowanym w gazecie "Nevada Independent" Smith napisał, że odkrycie w jeziorze Mead przywołało wspomnienia z nierozwiązaną sprawą Johnny'ego Pappasa, mieszkańca Chicago, który zaginął w Las Vegas w 1976 roku.

Pappas, którego powiązania z półświatkiem wyszły na światło dzienne w chwili zaginięcia, zarządzał ośrodkiem wypoczynkowym nad jeziorem Mead i był zaangażowany w politykę. Miała na niego polować organizacja przestępcza Chicago Outfit. - W tamtych czasach Las Vegas było znacznie mniejszym miastem, w którym połowa ludzi była powiązana z mafią lub chciała, żebyś myślał, że jest z nią powiązana - tłumaczył Smith.

Inne teorie na temat ciał

Pojawiają się też inne teorie na temat odnalezionych ciał. Emerytowany policjant David Kohlmeier, znany w mediach społecznościowych, zaoferował nagrodę w wysokości pięciu tysięcy dolarów dla nurków, którzy znajdą inne szczątki w jeziorze Mead. Jak stwierdził, to tam właśnie przestępcy mogli pozbywać się ciał. - Myślę, że w jakiś sposób było to związane z działalnością gangów, może gangu motocyklowego - powiedział Kohlmeier.

Michael Green, 57-letni historyk, który dorastał w Las Vegas, zauważył, że członkowie mafii często woleli dokonywać egzekucji z dala od miasta, aby uchronić branżę hazardową przed złą sławą. W jednej z głośnych, nierozwiązanych spraw wpływowy prezes hotelu Riviera Gus Greenbaum i jego żona Bess zostali zamordowani w swoim domu w Phoenix po tym, jak pojawiły się podejrzenia, że okradał on innych inwestorów.

Michael Green ma własną teorię na temat ciała w beczce. Jego ojciec był krupierem w kasynie i został zwolniony z pracy przez Lefty'ego Rosenthala, pierwowzór gangstera granego przez Roberta De Niro w filmie "Kasyno" Martina Scorsese z 1995 roku.

Jak powiedział historyk, chodzi o Jaya Vandermarka, nadzorcę automatów do gry w kasynie Stardust, który został wplątany w intrygę polegającą na wyłudzaniu pieniędzy z automatów. Vandermark, o którym również sądzi się, że ukradł pieniądze swoim szefom, zaginął w 1976 roku. - Nie sądzę, żeby kiedykolwiek znaleziono jego ciało - powiedział Green.

"Element przestępczy Las Vegas po prostu wylewa się na jezioro Mead"

Travis Heggie, były specjalista ds. zarządzania ryzykiem publicznym w Służbie Parków Narodowych USA, powiedział, że jezioro Mead wyróżnia się wśród terenów rekreacyjnych i parków potencjalnym powiązaniem z działalnością przestępczą. - Element przestępczy Las Vegas po prostu wylewa się na jezioro Mead - powiedział Heggie, który od dawna jest zafascynowany tym, co kryje się w głębinach zbiornika. Uważa, że nawet jeśli nie pojawi się więcej ciał, "będzie tam mnóstwo broni i noży".

