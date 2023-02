Uniewinniony po 28 latach w więzieniu. Prawdziwemu mordercy zrobiło się go szkoda

Lamar Johnson uniewinniony po 28 latach

Wyrzuty sumienia mordercy

Kluczowe dla zwolnienia Johnsona z więzienia okazało się wyznanie Jamesa Howarda, który w grudniu 2022 roku przekazał śledczym, że to on zabił Boyda. Howard, odsiadujący już wyrok dożywocia za innego morderstwo, przyznał, że to on w 1994 roku dwukrotnie strzelił do ofiary. Potwierdził też, że na miejscu zbrodni towarzyszył mu jedynie Phil Campbell, który w zamian za zmniejszenie wyroku do siedmiu lat więzienia przyznał się do udziału w zabójstwie. Campbell już nie żyje, ale, jak podaje ABC News, przed śmiercią także pisemnie oświadczył, iż Johnson nie miał związku z przestępstwem.