USA łagodzą restrykcje wobec Kuby. "Mały krok w dobrym kierunku"

Departament Stanu USA poinformował w poniedziałek o zamiarze złagodzenia restrykcji wobec Kuby, pochodzących z okresu administracji Donalda Trumpa i z lat wcześniejszych. Chodzi o m. in. o ograniczenia dotyczące komunikacji lotniczej, przekazów pieniężnych i procedur imigracyjnych. "To mały krok w dobrym kierunku" - zareagowało ministerstwo spraw zagranicznych Kuby. Podkreśliło jednak, że "nie zmienia to embarga" obowiązującego od 1962 roku.