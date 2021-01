Lady Gaga zaśpiewała amerykański hymn. Wystąpiła też Jennifer Lopez

Lady Gaga odśpiewała przed zgromadzonymi na uroczystości przed Kapitolem hymn Stanów Zjednoczonych, a Jennifer Lopez wykonała utwory "This Land Is Your Land" i "America the Beautiful". Gwiazdy uświetniły środową inaugurację prezydentury Joe Bidena.

Na uroczystości inaugurującej prezydenturę Joe Bidena amerykański hymn wykonała Lady Gaga, śpiewając do złotego mikrofonu. Wokalistka wystąpiła w czarno-czerwonej sukni z obszernym dołem, przystrojonej złotym gołębiem z gałązką oliwną. Towarzyszył jej zespół muzyczny marynarki USA. Tekst hymnu USA "The Star-Spangled Banner" do melodii Johna Stafforda Smitha z 1780 roku napisał Francis Scott.

Później piosenkarka Jennifer Lopez, której towarzyszyli członkowie orkiestry wojskowej, wykonała utwory "This Land Is Your Land" i "America the Beautiful". Występy gwiazd przeplatały złożenie uroczystej przysięgi przez Joe Bidena i Kamalę Harris.

Po przemówieniu Bidena na Kapitolu wystąpił także Garth Brooks, wokalista muzyki country. Zaśpiewał a capella utwór "Amazing Grace".

Lady Gaga na uroczystościach inauguracyjnych na Kapitolu PAP/EPA/WIN MCNAMEE / POOL

Uroczyście odczytany wiersz

Podczas uroczystości nie zabrakło też poezji. 23-letnia Amanda Gorman wygłosiła swój wiersz "The Hill We Climb" ("Wzgórze, na które się wspinamy"). To najmłodsza poetka, która dostąpiła zaszczytu wystąpienia na ceremonii prezydenckiego zaprzysiężenia.

Podobnie jak Biden Gorman miała w dzieciństwie problemy z jąkaniem. Poza zamiłowaniem do poezji jest także zaangażowana społecznie i już zapowiedziała swój start w wyborach prezydenckich w 2036 roku.

Amanda Gorman odczytała swój wiersz podczas uroczystości inauguracyjnych PAP/EPA/Win McNamee / POOL

- Bycie Amerykaninem to coś więcej niż dziedziczona przez nas duma - powiedziała, recytując wiersz. - Nie cofniemy się do tego, co było, ale ruszymy ku temu, co powinno być (...). Zastraszanie nas od tego nie odwróci i nie przerwie, ponieważ wiemy, że wtedy naszą przyszłością stanie się bezczynność i inercja - kontynuowała. - Odbudujemy się, pogodzimy i wyzdrowiejemy - brzmiały słowa wiersza. Później w wywiadzie dla stacji CBS Gorman przyznała, że chciała, by jej wiersz "był przesłaniem nadziei i jedności".

Amanda Gorman odczytała swój wiersz podczas uroczystości inauguracyjnych Reuters

Autor:akr\mtom

Źródło: tvn24.pl, CNN