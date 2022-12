Kurier miał porwać siedmiolatkę sprzed domu. Dziewczynka została zamordowana

czytaj dalej

W poniedziałek rozpoczyna się proces policjanta, który w 2019 roku śmiertelnie postrzelił czarnoskórą 28-latkę. Do zdarzenia doszło, gdy kobieta zbliżyła się do okna we własnym domu by sprawdzić, kto hałasuje w jej ogródku. Funkcjonariusz zjawił się tam wezwany przez jej sąsiada zaniepokojonego, że drzwi wejściowe do domu kobiety były otwarte.