Demokraci bliscy zdobycia kontroli nad Senatem. Przeliczono już niemal sto procent głosów

W dwóch "wyborczych dogrywkach" w Georgii o miejsca w Senacie USA demokraci są bardzo bliscy wygrania. Oznaczałoby to przejęcie kontroli nad izbą wyższą amerykańskiego parlamentu, w której do tej pory dominowali republikanie.

W drugiej parze Jon Ossoff (demokrata) ma niewielką przewagę głosów nad senatorem Davidem Perdue (republikanin) i jest prognozowany przez media w USA jako zwycięzca. On również ogłosił już swoje zwycięstwo.

Jednak gdyby tak mała różnica, czyli mniejsza niż pół punktu procentowego, utrzymałaby się między Perdue a Ossoffem do końca, to oznaczać będzie możliwość wnioskowania o ponowne przeliczanie głosów. Tym samym proces wyborczy przedłuży się.

Wyborcza niepewność w Georgii

Zbyt mała różnica między zwycięzcą a przegranym w wyścigu między Ossoffem a Perdue mogłaby doprowadzić do wnioskowania o ponowne przeliczanie głosów. To już dwukrotnie miało miejsce po wyborach prezydenckich z 3 listopada, w których w Georgii niespodziewanie z przewagą ponad 11 tysięcy głosów wygrał demokrata Joe Biden. Prezydent Donald Trump nie uznał swojej porażki w stanie, w którym od 1992 roku triumfowali republikanie, utrzymując, że w procesie wyborczym dochodziło do oszustw.