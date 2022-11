Księżna Meghan zachęcała do udziału w wyborach i znów wzbudziła kontrowersje. "Czas wyjść i zagłosować"

Meghan Markle zadeklarowała udział w wyborach w Stanach Zjednoczonych za pośrednictwem strony fundacji, którą prowadzi wspólnie z księciem Harrym. W specjalnym wpisie zachęciła do głosowania i udzieliła praktycznych wskazówek. Najnowsza aktywność księżnej nie spodobała się wszystkim, a media przypomniały, że Pałac Buckingham w przeszłości odciął się od wypowiedzi pary książęcej, które zachęcały do udziału w wyborach.

Urodzona w Los Angeles księżna Sussex 8 listopada, w dniu wyborów śródokresowych w Stanach Zjednoczonych , nie tylko potwierdziła, że sama wzięła w nich udział, publikując zdjęcie z naklejką "I voted" (zagłosowałam). Na stronie fundacji Archewell, prowadzonej wspólnie z księciem Harrym, zachęciła też innych do zagłosowania.

Elżbieta II nie głosowała

Para książęca już w przeszłości zachęcała do udziału w wyborach

Najnowszej aktywności księżnej Meghan nie ominęła krytyka. W Internecie pojawiły się wpisy, sugerujące, że zachęcanie do głosowania w dniu wyborów jest "bezsensowne". "Chociaż członkowie rodziny królewskiej są technicznie uprawnieni do głosowania, zwykle oczekuje się od nich, że pozostaną neutralni w sprawach politycznych" - odnotował "Independent". Neutralność w kwestiach politycznych zachowywała zmarła we wrześniu królowa Elżbieta II, która nie głosowała. Neutralność zachowa również prawdopodobnie jej następca, król Karol III. Komunikat na stronie Pałacu Buckingham sugeruje jednak, że brak udziału w wyborach przez monarchę jest "konwencją", a nie zakazem.