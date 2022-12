Ksiądz Frank Pavone usunięty ze stanu duchownego. Za "bluźniercze komunikaty" w internecie

Frank Pavone został zdymisjonowany w listopadzie, ale dopiero teraz agencja Reutera dotarła do potwierdzającego ten fakt listu wysłanego do amerykańskich biskupów z Watykanu . Stolica Apostolska podjęła decyzję, o którą wnosił nuncjusz w USA . Przedstawiciel papieża Franciszka miał poinformować w liście, że Pavone został ukarany za "bluźniercze komunikaty w mediach społecznościowych i uporczywe nieposłuszeństwo wobec zgodnych z prawem instrukcji jego biskupa diecezjalnego".

Polityczne zaangażowanie duchownego

Agencja Reutera przypomina, że pochodzący z Nowego Jorku 63-letni Pavone w czasie amerykańskiej kampanii prezydenckiej w 2016 roku opublikował wideo przedstawiające usunięty płód na ołtarzu i wzywał katolików, aby nie głosowali na kandydatkę demokratów Hillary Clinton. Kiedy w 2020 roku ówczesny prezydent USA Donald Trump przegrał wyścig do Białego Domu z Joe Bidenem , Pavone znalazł się w gronie zwolenników Trumpa, którzy otwarcie kwestionowali ważność wyborów.

"Nigdy nie opuszczę kapłaństwa"

Pavone odniósł się do decyzji Watykanu w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu, na którym - ciągle nosząc koloratkę - stwierdził, że "od dziesięcioleci był prześladowany przez Kościół". Powiedział również, że nie otrzymał jak dotąd oficjalnego stanowiska z Watykanu i skrytykował Stolicę Apostolską, że informacja o jego wyrzuceniu ze stanu kapłańskiego najpierw trafiła do mediów, a nie do samego zainteresowanego.