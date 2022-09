Wysyłają migrantów do rządzonych przez demokratów miast. Biały Dom: traktują ludzi jak pionki 

Stacja CNN podała, że gubernator Florydy Ron DeSantis uzasadniał swoje działanie poparciem władz stanu Massachusetts dla przybywających nielegalnie do USA migrantów. "Takie stany jak Massachusetts, Nowy Jork i Kalifornia ułatwią lepszą opiekę nad tymi osobami, których zaprosiły do naszego kraju, zachęcając do nielegalnej imigracji poprzez (…) poparcie dla polityki otwartych granic administracji Bidena" – głosi oświadczenie biura DeSantisa, który jest wymieniany jako potencjalny kandydat na prezydenta.