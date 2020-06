Stany Zjednoczone potępiły uchwalenie przez Chiny nowego prawa o bezpieczeństwie w Hongkongu. Uznały to za naruszenie międzynarodowych zobowiązań Pekinu i wezwały do "natychmiastowej zmiany kursu".

Szefowa administracji Hongkongu Carrie Lam oświadczyła we wtorek, że przywódca Chin Xi Jinping podpisał we wtorek dekret o ogłoszeniu i wprowadzeniu w życie opracowanego w Pekinie prawa o bezpieczeństwie państwowym dla Hongkongu . Jak zaznaczyła, przepisy wchodzą w życie tego samego dnia.

- Tak jak Pekin traktuje teraz Hongkong jako "jeden kraj, jeden system" tak samo muszą Stany Zjednoczone - oświadczył rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Ullyot. - Wzywamy Pekin do natychmiastowej zmiany kursu - dodał. Już w poniedziałek władze USA ogłosiły wstrzymanie eksportu do Hongkongu sprzętu wojskowego i ograniczenie dostępu tego terytorium do amerykańskich technologii. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo wyjaśnił, że Hongkong nie może być w dalszym ciągu traktowany odmiennie od Chin, ponieważ utracił swoją autonomię..