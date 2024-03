Richard Grenell to były ambasador USA w Berlinie, który dążył do wycofania wojsk USA z Niemiec, a także wspierał prawicowe partie w Europie. Służył też jako p.o. dyrektora Wywiadu Narodowego i jako specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa ds. Serbii i Kosowa.

Jak notuje "Washington Post", ludzie w otoczeniu Trumpa, w tym syn prezydenta Donald jr., spodziewają się, że będzie on kandydatem na sekretarza stanu USA. Lecz dziennik zaznacza, że już teraz działa jako nieoficjalny szef dyplomacji w gabinecie cieni Trumpa.

Gazeta obszernie opisuje quasi-dyplomatyczne kontakty i działania, jakie prowadzi Grenell. Wśród nich była nieudana próba zorganizowania spotkania Donalda Trumpa z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem w czasie, kiedy ważyła się kwestia zgody Ankary na akcesję Szwecji do NATO.

Grenell sprzeciwiał się przyjęciu Szwecji - a wcześniej też Finlandii - do Sojuszu, zwracając uwagę na to, że nie wydawała ona dotąd na obronność wymaganych 2 proc. PKB (Szwecja ma zrobić to w tym roku), zaś po jej przyjęciu kpił ze szwedzkiego premiera Ulfa Kristerssona oklaskującego orędzie prezydenta Bidena w Kongresie (Kristersson był gościem honorowym prezydenta).