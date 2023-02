Była dyrektor okręgu szkolnego podejrzana o kradzież skrzydełek kurczaka wartych 1,5 mln dolarów

Sprawą zajmuje się prokuratura stanowa dla hrabstwa Cook w stanie Illinois. Podejrzana 66-latka zajmowała się żywieniem w okręgu szkolnym w miejscowości Harvey niedaleko Chicago. Jak podaje portal today.com, postawione jej zarzuty dotyczą wielu przestępstw finansowych oraz kradzieży mienia o wartości ponad miliona dolarów, za co grozić może kara do 30 lat pozbawienia wolności i grzywna do 25 tys. dolarów.