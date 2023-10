Kradzież samochodu przed przedszkolem. 7-latka uratowała młodszą siostrę

Kradzież auta z dziećmi w środku

Luis Mena przekazał w rozmowie z lokalną stacją WSMV, że do kradzieży doszło, gdy odbierał córki z przedszkola. Ojciec umieścił dwie dziewczynki w samochodzie, a następnie sam zamierzał do niego wsiąść, gdy pojawił się napastnik. Doszło do szarpaniny i mężczyzna chwilę walczył ze złodziejem. - Złapał mnie za koszulkę i rzucił na ziemię - relacjonował. Wtedy stracił na chwilę przytomność. - Ocknąłem się, gdy jedno z moich małych dzieci zaczęło płakać. To było moje największe zmartwienie. Nie kradzież samochodu, ale to, że moje dziewczynki były w środku - podkreślił. Wtedy zdał sobie sprawę, że obie stoją w pobliżu. W trakcie szarpaniny 7-latka pomogła swojej 3-letniej siostrze opuścić auto.