Prokurator: kradli i sprzedawali części zwłok z kostnicy słynnego uniwersytetu

Amerykańskie władze oskarżyły sześć osób, w tym kierownika kostnicy Harvard Medical School w Bostonie, o kradzież i sprzedaż części zwłok osób, które trafiły do placówki w ciągu ostatnich pięciu lat. - Kradzież ludzkich szczątków i handel nimi uderza w samą istotę tego, co czyni nas ludźmi - ocenił Gerard M. Karam w komunikacie na stronie prokuratury.

Prokurator o zarzutach za kradzież i sprzedaż części zwłok ludzkich

Jak wskazał prokurator Gerard M. Karam, Lodge w latach 2018-2022 miał wykradać części zwłok z kierowanej przez siebie placówki w Bostonie w stanie Massachusetts i z kostnicy w stanie Arkansas, a następnie sprzedawać je Katrinie Maclean, Joshui Taylorowi i innym, czasami pozwalając im wchodzić do kostnicy "by mogli zbadać zwłoki, aby wybrać, co kupić". Następnie Maclean i Taylor mieli odsprzedawać z zyskiem części zwłok. - Niektóre przestępstwa trudno pojąć. Kradzież ludzkich szczątków i handel nimi uderza w samą istotę tego, co czyni nas ludźmi - ocenił Karam w komunikacie na stronie prokuratury.

Jak podkreślił, skradzione części zwłok pochodziły od osób, które zadeklarowały chęć przekazania swoich ciał do kostnicy, by "edukować lekarzy i przyśpieszyć rozwój nauki". Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 15. W akcie oskarżenia nie ma informacji na temat celu, w jakim oskarżeni kupowali części zwłok - odnotował portal NBC News, wyliczając, że Taylor od września 2018 do lipca 2021 roku miał przelać Lodge'owi kwotę 37,3 tys. dolarów (ok. 151 tys. złotych - red.).