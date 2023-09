Jest oskarżona o zabójstwo męża. W jej celi znaleziono kontrowersyjny list

Prokuratura ze stanu Utah (USA) chce zakazać Kouri Richins kontaktu z matką i bratem po tym, jak funkcjonariusze odkryli w jej celi list wskazujący, iż próbuje ona nakłonić krewnych do złożenia fałszywych zeznań w sprawie śmierci swojego męża - informują media. Richins, oskarżona o zabójstwo Erica Richinsa, została zatrzymana krótko po premierze książki, którą napisała, by "pocieszyć" dzieci po śmierci ich ojca, a swojego męża.

Podczas przeszukiwania celi w więzieniu hrabstwa Summit w Park City w stanie Utah, w którym Richins przebywa, czekając na proces w związku z oskarżeniem o zabójstwo Erica Richinsa, funkcjonariusze znaleźli w książce sześciostronicowy list zaadresowany do matki oskarżonej, Lisy Darden. 33-latka nakazuje w nim nakłonić swojego brata, Ronalda Dardena, do "złożenia fałszywych zeznań" w sprawie zabójstwa jej męża - podał w poniedziałek portal NBC News, powołując się na wniosek prokuratury o zakaz kontaktowania się Richins z matką i bratem.

Kouri Richins Associated Press/East News

Z wniosku wynika, że Richins zależało na tym, by brat przedstawił jej obrońcy "konkretną historię", z której wynikałoby, że Eric Richins zmarł po tym, jak zakupił narkotyki. Według prokuratury takie powiązanie nie istnieje. Ponadto oskarżona poinstruowała matkę w liście, by porozmawiała z kilkoma przyjaciółmi o tym, "o czym powinni wspomnieć" podczas wywiadu w programie "Good Morning America": "Proszę, powiedz Chelsea, żeby wspomniała, że (Eric Richins - red.) nie był w kościele przez 13 lat ich znajomości" - napisała, dodając, by kobieta powiedziała, że mężczyzna "przechwalał się, jak dużo pije, oraz że brał pigułki w szkole średniej".

Prokuratura we wniosku cytowanym przez NBC News wskazuje, że 33-latka nie powinna mieć możliwości utrzymywania kontaktu ze swoją matką i bratem "dla dobra śledztwa". "Zachowanie oskarżonej (...) świadczy o tym, że miała zamiar manipulować świadkami. To, jak polegała na Lisie Darden i Ronaldzie Dardenie, sugeruje ich predyspozycje do manipulacji".

Oskarżona miała podać mężowi fentanyl

Eric Richins zmarł wskutek przedawkowania fentanylu 4 marca 2022 roku. Kouri Richins powiedziała służbom, że tuż przed śmiercią "świętowała" z mężem, któremu miała podać kieliszek alkoholu, po czym on zjadł żelki nasycone THC. Kiedy w nocy zdała sobie sprawę, że mężczyzna nie oddycha, zadzwoniła po pogotowie ratunkowe - przekazała później władzom.

Patolog sądowy stwierdził w ciele Erica ponad 5-krotne przekroczenie śmiertelnej dawki fentanylu. Substancja została podana doustnie. Po sprawdzeniu SMS-sów w telefonach małżonków śledczy odkryli, że para była skłócona. Następnie dotarli do korespondencji kobiety z dilerem narkotyków. Z raportu policji wynika, że pod koniec 2021 roku lub na początku 2022 roku kobieta miał prosić go o zdobycie leków przeciwbólowych dla osoby, która cierpi na silny ból pleców. Dwa tygodnie później kobieta prosiła o silniejsze leki, pytając o coś, co nazywa środkami, które przepisywano Michaelowi Jacksonowi. Kobieta pytała dokładnie o fentanyl. Odebrała go 11 lutego 2022 roku.

Napisała książkę, by "zapewnić pocieszenie" dzieciom

Prawie rok po śmierci męża, w marcu 2023 roku, Richins wydała książkę dla dzieci zatytułowaną "Are You with Me?" ("Czy jesteś ze mną?"). Miesiąc później w wywiadzie dla radia KPCW przyznała, że publikacja - zainspirowana pytaniami jej dzieci - ma "poprawić samopoczucie i zapewnić pocieszenie młodym umysłom". W programie telewizyjnym "Good Things Utah" powiedziała, że napisała książkę, aby "pomóc rodzinie uporać się ze śmiercią męża". Eric Richins pojawia się w niej jako postać z anielskimi skrzydłami i aureolą, czuwająca nad najmłodszym dzieckiem pary. Oskarżona przy okazji wywiadu dla KPCW zapowiedziała, że planuje kolejną książkę: "Mom, How Far Away Is Heaven?" ("Mamo, jak daleko jest niebo?").

Autor:wac//az

Źródło: NBC News, tvn24.pl