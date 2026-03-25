Powstaje kosmiczna tarcza Trumpa. Ujawnili, kto nad nią pracuje

Donald Trump: teraz mamy dużo amunicji

Projekt obrony przeciwrakietowej o wartości 185 miliardów dolarów zakłada budowę systemu zdolnego do przechwytywania pocisków balistycznych, manewrujących oraz hipersonicznych przy wykorzystaniu technologii kosmicznych. O udział w przedsięwzięciu ubiegają się setki firm.

Reuters przypomniał, że wcześniej Anduril i Palantir współpracowały ze spółką SpaceX Elona Muska przy realizacji wybranych elementów projektu. Anduril znalazł się także w gronie firm, którym w listopadzie przyznano kilka mniejszych kontraktów w ramach Golden Dome (Złotej Kopuły) na opracowanie konkurencyjnych prototypów systemów obrony przeciwrakietowej.

Nad projektem pracują również Aalyria Technologies, start-up Scale AI oraz spółka programistyczna Swoop Technologies.

Donald Trump i szef Pentagonu Pete Hegseth

Wielowarstwowy system obrony USA

Dziennik "Wall Street Journal" napisał, że inicjatywa Golden Dome ma polegać na stworzeniu wielowarstwowego systemu obrony opartego na czujnikach i interceptorach rozmieszczonych w przestrzeni kosmicznej, których celem będzie "wykrywanie i niszczenie zagrożeń rakietowych we wczesnym etapie ich lotu".

Wcześniej do programu w charakterze głównych wykonawców przystąpiły koncerny Lockheed Martin, RTX oraz Northrop Grumman.

Opracowała Justyna Sochacka